«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала поздравительное сообщение «Реалу» в честь завоевания титула чемпионов Испании.

««Барселона» поздравляет «Реал Мадрид» с завоеванием 35-го чемпионства в Ла Лиге», — говорится в сообщении каталонцев в Twitter.

Сегодня, 30 апреля, «Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для «Королевского клуба» это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

Ближе всех к нему «Барселона», у которой 26 титулов.