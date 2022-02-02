«Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» и вышел в полуфинал Кубка Испании

В матче 1/4 финал Кубка Испании «Райо Вальекано» победил «Мальорку» (1:0).

Единственный мяч на 44-й минуте с пенальти забил Оскар Трехо. Соперник «Райо Вальекано» по полуфиналу станет известен позднее, когда пройдет жеребьевка.

Кубок Испании

1/4 финала

«Райо Вальекано» — «Мальорка» — 1:0 (1:0)

Гол: Трехо, 44, с пенальти