«Валенсия» интересуется нападающим «Реала» Диасом
«Валенсия» интересуется форвардом «Реала» Мариано Диасом, сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний доминиканец недоволен количеством игрового времени в «Королевском клубе» и хочет сменить команду. Сообщается, что «Валенсия» готова сделать предложение по футболисту в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Диас ни разу не появился на поле в составе «Реала». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов евро.
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/valencia-nuevo-candidato-hacerse-mariano-diaz-20211016.html
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