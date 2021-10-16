Куман: «Президент «Барселоны» поддерживает и защищает меня»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал слухи о своем возможном увольнении.
«Я уже привык к тому, что люди постоянно обсуждают мое будущее. Но могу сказать, что президент клуба поддерживает и защищает меня. За что я ему очень благодарен», — цитирует Кумана Marca.
Роналд Куман занимает должность главного тренера «Барселоны» с августа 2020 года.
«Барселона» проиграла оба стартовых матча в Лиге чемпионов и занимает последнее место в своей группе. В чемпионате Испании команда набрала 12 очков в семи матчах и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.
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