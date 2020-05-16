В Сети появилось фото домашней формы «Реала» на следующий сезон
17:58
В Сети опубликовали фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/21. Снимки выложили на сайте footyheadlines.com.
Футболка белого цвета с рукавами розово-черных вставок и в тигровом узоре. По бокам комплекта нанесены вертикальные розовые полосы
Чемпионат Испании на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Домашняя форма «Реала» на следующий сезон pic.twitter.com/OEnKCozTHq— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 16, 2020
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