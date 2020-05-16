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В Сети появилось фото домашней формы «Реала» на следующий сезон

17:58
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В Сети опубликовали фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/21. Снимки выложили на сайте footyheadlines.com.

Футболка белого цвета с рукавами розово-черных вставок и в тигровом узоре. По бокам комплекта нанесены вертикальные розовые полосы

Чемпионат Испании на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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