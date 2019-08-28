В «Барселоне» опровергают новость о том, что Месси выбыл на месяц

Медицинская служба «Барселоны» опровергла информацию о том, что форвард Лионель Месси пропустит месяц из-за травмы. Об этом сообщает ряд источников, включая журналиста Onda Cero Альфредо Мартинеса и Sport.es.

Ранее RAC1 сообщила, что у аргентинца рецидив предыдущего повреждения, в связи с чем он пропустил тренировку. Однако, по другим данным рецидива у него нет, и месяц на восстановление ему не понадобиться. Скорее всего, он все же пропустит следующий матч с «Осасуной», а перерыв на матчи сборных использует для того, чтобы полностью восстановиться.

32-летний Лионель Месси в нынешнем сезоне за «Барсу» пока не играл. В прошлом сезоне у него в активе 50 матчей, 51 гол и 22 голевые передачи.

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