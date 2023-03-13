В «Барселоне» недовольны поведением «Реала»

«Барселона» недовольна позицией «Реала», который заявил, что готов участвовать в суде против каталонской команды, сообщает Catalunya Radio.

По информации издания, в руководстве сине-гранатовых крайне недовольны решением мадридской команды, они считают, что это может разрушить отношения между клубами.

Сообщается, что в период с 2001 по 2018 год фонд бывшего президента департамента судей ла лиги Негрейры получил более 6,6 миллионов евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Позже стало известно, что испанская прокуратура не смогла предоставить доказательств о недобросовестном управлении и махинациях с документами, а также подкупа арбитров со стороны «Барселоны».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 65 очков за 25 туров. Мадридский клуб отстает от каталонской команды на 9 очков, занимая второе место.