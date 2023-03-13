«Барселона» установила новый рекорд ла лиги, пропустив 8 мячей за 25 туров
«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в матче 25-го тура ла лиги.
Таким образом, каталонская команда установила новый рекорд чемпионата Испании, пропустила лишь 8 мячей за 25 туров.
Предыдущий рекорд — 10 пропущенных мячей за 25 туров, он принадлежал «Атлетико», который поставил его в 1991 году, и «Депортиво» (1994).
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 65 очков за 25 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|
10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
18
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
19
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|2 : 2
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|3 : 1
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|1 : 1
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 1
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|2 : 1
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 1
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|0 : 1
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
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