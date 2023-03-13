«Барселона» установила новый рекорд ла лиги, пропустив 8 мячей за 25 туров

«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в матче 25-го тура ла лиги.

Таким образом, каталонская команда установила новый рекорд чемпионата Испании, пропустила лишь 8 мячей за 25 туров.

Предыдущий рекорд — 10 пропущенных мячей за 25 туров, он принадлежал «Атлетико», который поставил его в 1991 году, и «Депортиво» (1994).

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 65 очков за 25 туров.