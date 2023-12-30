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Допинг

Сегодня, 09:28

Relevo: проверка Серхио Рамоса на допинг в 2018 году прошла с нарушениями

Виктория Кравченко
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Серхио Рамос.
Фото Reuters

Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, выступающий за «Севилью», избежал расследования после отказа сдать допинг-пробу в 2018 году, так как при попытке провести процедуру тестирования были допущены нарушения со стороны агентов, пишет Relevo.

По данным источника, игрок мадридцев должен был пройти допинг-тест после матча чемпионата Испании против «Малаги» в апреле 2018 года. Однако он отказался сдать анализы до принятия душа. Это может рассматриваться как нарушение антидопинговых правил. Однако допинг-контроль проводил один человек вместо положенных двух, в связи с чем Рамос избежал наказания. Второй человек, присутствовавший при допинг-контроле, был его отцом, не имевшем аккредитации.

Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) информацию о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов.

Серхио Рамос
ФК Реал
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«Севилья» расторгла контракт с Фернанду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
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Севилья – Атлетик
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Хетафе

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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 11
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Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Чими Авила

Осасуна

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Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

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 11 1 3
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