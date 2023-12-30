«Севилья» расторгла контракт с Фернанду

«Севилья» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Фернанду Режесом по личным причинам.

Изначально планировалось, что бразильский игрок покинет испанскую команду летом 2024 года после завершения срока действия соглашения.

Фернанду в 2019 году перешел в «Севилью» из «Галатасарая». С тех пор он сыграл в 167 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.