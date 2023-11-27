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Сегодня, 21:44

Уругваец Медина назначен главным тренером испанской «Гранады»

Андрей Бобков
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Уругвайский специалист Александер Медина возглавил «Гранаду», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ранее пост главного тренера команды занимал Пако Лопес. Он работал в клубе с ноября 2022 года, руководство отправило его в отставку в воскресенье, 26 ноября 2023 года.

После 14 туров чемпионата Испании-2023/24 «Гранада» с 7 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

45-летний Медина ранее тренировал уругвайский «Насьональ», бразильский «Интернасьонал», а также аргентинские «Таллерес» и «Велес Сарсфилд».

Футбол
ФК Гранада
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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