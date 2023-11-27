Уругваец Медина назначен главным тренером испанской «Гранады»
Уругвайский специалист Александер Медина возглавил «Гранаду», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Ранее пост главного тренера команды занимал Пако Лопес. Он работал в клубе с ноября 2022 года, руководство отправило его в отставку в воскресенье, 26 ноября 2023 года.
После 14 туров чемпионата Испании-2023/24 «Гранада» с 7 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
45-летний Медина ранее тренировал уругвайский «Насьональ», бразильский «Интернасьонал», а также аргентинские «Таллерес» и «Велес Сарсфилд».
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|
|И
|В
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|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|14
|11
|2
|1
|31-9
|35
|
2
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|14
|7
|4
|3
|25-17
|25
|
6
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Хетафе
|14
|4
|7
|3
|17-18
|19
|
9
|Р. Вальекано
|14
|4
|7
|3
|16-18
|19
|
10
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|16-18
|19
|
11
|Лас-Пальмас
|14
|5
|3
|6
|11-13
|18
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|13
|2
|4
|7
|10-20
|10
|
17
|Мальорка
|13
|1
|6
|6
|12-19
|9
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|24.11
|23:00
|
Алавес – Гранада
|3 : 1
|25.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 1
|25.11
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|0 : 0
|25.11
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|2 : 1
|25.11
|23:00
|
Атлетико – Мальорка
|1 : 0
|26.11
|16:00
|
Вильярреал – Осасуна
|3 : 1
|26.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|26.11
|20:30
|
Кадис – Реал
|0 : 3
|26.11
|23:00
|
Бетис – Лас-Пальмас
|1 : 0
|27.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|12
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|1
|4
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