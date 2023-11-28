«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» и опустилась на второе место

«Жирона» в матче 14-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 1:1.

На гол Виктора Цыганкова гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса.

После этого матча «Жирона» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, столько же очков у «Реала», который идет на первой строчке. «Атлетик» с 25 очками — на пятом месте.