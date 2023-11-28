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Сегодня, 00:53

«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» и опустилась на второе место

Сергей Разин
корреспондент
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«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком».
Фото AFP

«Жирона» в матче 14-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 1:1.

На гол Виктора Цыганкова гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса.

После этого матча «Жирона» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, столько же очков у «Реала», который идет на первой строчке. «Атлетик» с 25 очками — на пятом месте.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
27 нояб, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:1
Атлетик

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Жирона
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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 3 : 1
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