Уго Санчес: «Я бы на месте боссов «Реала» купил Кейна хоть за 200 миллионов евро»

Легенда «Реала» Уго Санчес призвал мадридцев попытаться купить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. По его словам, команде не хватает форварда такого уровня.

— «Реал» должен иметь достаточно сильных игроков для двух основных составов, то есть нужны две сильные «девятки», — цитирует Football Espana Санчеса. — За Кейном я слежу давно. На месте боссов «Реала» я бы его подписал. Даже если бы это стоило больше 200 миллионов евро. Роналду в свое время тоже дорого стоил. Но посмотрите, какой эффект получился. Когда ушел Роналду, Бензема взял на себя роль бомбардира. Но ему нужен другой форвард. Можно потратить больше 300 миллионов евро на шесть или семь игроков, которые не гарантируют голов. А можно потратить 200 миллионов на Кейна, который гарантирует их.