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«Уэска» с минимальным счетом победила «Атлетик»

23:00
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В Испании завершился матч 36-го тура, в котором «Уэска» дома победила «Атлетик» (1:0), благодаря чему поднялась в турнирной таблице на 17-ю строчку (33 очка), покинув зону вылета. На счету «Атлетика» — 46 очков и 9-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Уэска» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)

Гол: Рамирес, 61.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Вавро, Маффео (Педро Лопес, 81), Галан (Серхио Гомес, 73), Микель Рико (Эскриче, 73), Сеоане, Рамирес (Думбья, 72), Мир, Феррейро (Москера, 85).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Лопес, Весга (Венседор, 73), Сансет, Ибаи Гомес (Беренгер, 67), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 73), Морсильо (Рауль Гарсия, 66).

Предупреждение: Лопес, 62.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

12 мая. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

«Сельта» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)

Гол: Нолито, 24.

«Сельта»: Вильяр, Кариколь, Васкес, Айду, Домингес, Д.Суарес, Бельтран, Нолито (Холсгроув, 69), Аспас, Мина (Мальо, 82), Мендес (Солари, 69).

«Хетафе»: Сория, Д.Суарес, Даконам, Оливера, Чема, Иглесиас (Кубо, 60), Максимович, Аленья, Кукурелья, Анхель, Энес Унал (Мата, 61).

Предупреждения: Д.Суарес, 67. Чема, 90+1. Д.Суарес, 90+3. Оливера, 90+3.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

12 мая. Виго. Стадион «Балаидос».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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