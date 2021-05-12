«Уэска» с минимальным счетом победила «Атлетик»
В Испании завершился матч 36-го тура, в котором «Уэска» дома победила «Атлетик» (1:0), благодаря чему поднялась в турнирной таблице на 17-ю строчку (33 очка), покинув зону вылета. На счету «Атлетика» — 46 очков и 9-е место.
Чемпионат Испании. Лига 1
36-й тур
«Уэска» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)
Гол: Рамирес, 61.
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Вавро, Маффео (Педро Лопес, 81), Галан (Серхио Гомес, 73), Микель Рико (Эскриче, 73), Сеоане, Рамирес (Думбья, 72), Мир, Феррейро (Москера, 85).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Лопес, Весга (Венседор, 73), Сансет, Ибаи Гомес (Беренгер, 67), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 73), Морсильо (Рауль Гарсия, 66).
Предупреждение: Лопес, 62.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
12 мая. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
«Сельта» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)
Гол: Нолито, 24.
«Сельта»: Вильяр, Кариколь, Васкес, Айду, Домингес, Д.Суарес, Бельтран, Нолито (Холсгроув, 69), Аспас, Мина (Мальо, 82), Мендес (Солари, 69).
«Хетафе»: Сория, Д.Суарес, Даконам, Оливера, Чема, Иглесиас (Кубо, 60), Максимович, Аленья, Кукурелья, Анхель, Энес Унал (Мата, 61).
Предупреждения: Д.Суарес, 67. Чема, 90+1. Д.Суарес, 90+3. Оливера, 90+3.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
12 мая. Виго. Стадион «Балаидос».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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