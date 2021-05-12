«Барселона» связалась с Хансом Фликом
22:19
Представители «Барселоны» связались с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом, утверждает ESPN.
Однако немецкий специалист намерен возглавить сборную Германии.
У Роналда Кумана остается год по контракту с «Барселоной», но руководство сомневается в его будущем в клубе.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведет экстренную встречу с главным тренером команды.
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