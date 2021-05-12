«Барселона» связалась с Хансом Фликом

Представители «Барселоны» связались с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом, утверждает ESPN.

Однако немецкий специалист намерен возглавить сборную Германии.

У Роналда Кумана остается год по контракту с «Барселоной», но руководство сомневается в его будущем в клубе.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведет экстренную встречу с главным тренером команды.