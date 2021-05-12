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«Барселона» связалась с Хансом Фликом

22:19
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Представители «Барселоны» связались с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом, утверждает ESPN.

Однако немецкий специалист намерен возглавить сборную Германии.

У Роналда Кумана остается год по контракту с «Барселоной», но руководство сомневается в его будущем в клубе.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведет экстренную встречу с главным тренером команды.

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