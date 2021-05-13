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«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»

01:31

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании (2:1).

Чемпионат Испании

36-й тур

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (2:0)

Голы: Феррейра-Карраско, 16 (1:0). Корреа, 28 (2:0). Субельдия, 83 (2:1).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль (Кондогбья, 73), Льоренте, Суарес (Лоди, 81), Феррейра-Карраско, Корреа (Жоау Феликс, 73).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Пачеко, 59), Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Роберто Лопес, 59), Порту, Гуриди, Субименди, Оярсабаль (Меркеланс, 69), Исак (Баутиста, 46), Барренечеа.

Судья: Куадра Фернандес.

12 мая. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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