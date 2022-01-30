УЕФА требует от Анчелотти сдать экзамен, чтобы продлить тренерскую лицензию

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил предупреждение от УЕФА об окончании срока действия тренерской лицензии, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. Согласно правилам УЕФА, специалист должен закончить курсы и сдать экзамен для ее продления. В ответ к УЕФА обратилась Федерация футбола Испании, представители которой высказали мнение, что если столь опытный и именитый тренер будет сдавать экзамен, то все стороны при этом будут выглядеть довольно глупо.

62-летний Карло Анчелотти ранее также тренировал «Реджану», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон». В качестве тренера он трижды выиграл Лигу чемпионов. Он единственный тренер в истории, выигравший высшие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии. Двукратный победитель клубного чемпионата мира.