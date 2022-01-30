Переход Тальяфико из «Аякса» в «Барселону» находится на грани срыва

«Барселона» хочет арендовать защитника «Аякса» Николаса Тальяфико. Однако голландский клуб настаивает на полноценной продаже игрока, что ставит трансфер под угрозу срыва, сообщает Marca.

«Аякс» готов расстаться с Тальяфико зимой за 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний аргентинец провел 15 матчей за амстердамцев и забил два мяча.