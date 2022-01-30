«Барселона» готова продать Дембеле «ПСЖ» за 20 миллионов евро

«Барселона» готова продать нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ». Испанский клуб хочет получить за игрока 20 миллионов евро, сообщает Marca.

По завершении сезона истекает срок контракта хавбека с сине-гранатовыми, он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет отпустить Дембеле уже сейчас, не дожидаясь конца сезона.

Каталонский клуб не стал удовлетворять требования футболиста по новому контракту, поэтому сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской примеры и отдал две результативные передачи.