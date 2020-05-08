У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, утверждает Globo Esporte. По информации СМИ, 22-летний бразильский футболист находится на самоизоляции в своем доме в Мадриде.

У защитника обнаружили незначительные симптомы. Лоди чувствует себя хорошо.

В сезоне-2019/20 Лоди провел 33 матча за мадридцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновится в июне.