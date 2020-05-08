У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус
20:39
Защитник «Атлетико» Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, утверждает Globo Esporte. По информации СМИ, 22-летний бразильский футболист находится на самоизоляции в своем доме в Мадриде.
У защитника обнаружили незначительные симптомы. Лоди чувствует себя хорошо.
В сезоне-2019/20 Лоди провел 33 матча за мадридцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновится в июне.
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