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У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус

20:39
Ренан Лоди (слева). Фото AFP
Ренан Лоди (слева). Фото AFP
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Защитник «Атлетико» Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, утверждает Globo Esporte. По информации СМИ, 22-летний бразильский футболист находится на самоизоляции в своем доме в Мадриде.

У защитника обнаружили незначительные симптомы. Лоди чувствует себя хорошо.

В сезоне-2019/20 Лоди провел 33 матча за мадридцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновится в июне.

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