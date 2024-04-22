Анчелотти: «Васкес сделал разницу в матче с «Барселоной. Крайне важный игрок для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру защитника Лукаса Васкеса в матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги.

Испанец забил гол, отдал результативную передачу и заработал пенальти.

«Лукас крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах», — сказал Анчелотти после матча.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.