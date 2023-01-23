Тренер «Реала» Анчелотти подарил фанату жвачку после матча

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании подарил фанату жвачку, сообщает ИА REGNUM.

Согласно опубликованному в социальной сети Twitter видео, один из зрителей попросил тренера «сливочных» подарить ему свою жвачку.

На данный момент «Реал» с 13 победами и 41 набранными очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Мадридский клуб на три очка отстает от лидирующей в ла лиге «Барселоны».