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Сегодня, 17:26

Тренер «Реала» Анчелотти подарил фанату жвачку после матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании подарил фанату жвачку, сообщает ИА REGNUM.

Согласно опубликованному в социальной сети Twitter видео, один из зрителей попросил тренера «сливочных» подарить ему свою жвачку.

На данный момент «Реал» с 13 победами и 41 набранными очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Мадридский клуб на три очка отстает от лидирующей в ла лиге «Барселоны».

Источник: https://regnum.ru/news/3773304
Карло Анчелотти
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
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 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
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 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
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 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
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 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
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 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
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 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 1 : 1
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 1 : 0
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 0 : 2
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
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Эспаньол

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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

 6
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Атлетико

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Бетис

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