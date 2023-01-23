«Атлетико» продлил контракт с 19-летним полузащитником Барриосом

«Атлетико» продлил контракт с полузащитником Пабло Барриосом, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до 2028 года.

В договоре также прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Барриос является воспитанником клубной академии, за основную команду «Атлетико» он успел провести 8 матчей, в которых забил 2 гола.