Кроос — о матче против «Манчестер Сити»: «Реал» не будет искать оправданий. Мы в порядке»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы ожидаем увидеть очень сильного соперника в лице «Манчестер Сити». Эта команда прекрасно играет. Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы. Мы привыкли играть в таких матчах. Игроки устали? Нет, мы в порядке. Мы не будем искать оправданий. Нельзя чувствовать себя уставшим перед полуфиналом Лиги чемпионов», — цитирует Крооса пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, начало — 22.00 мск.