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Лапорта: «Хави не рассчитывает на Умтити и Брэйтуэйта. Им лучше уйти из «Барселоны»

Лапорта заявил, что «Барселона» хочет расстаться с Умтити и Брэйтуэйтом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселона» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с защитником Самюэлем Умтити и нападающим Маритном Брэйтуэйтом. Он подтвердил, что каталонский клуб хочет расстаться с ними.

«Хави не рассчитывает на Умтити и Брэйтуэйта, — приводит слова Лапорты beIN Sports. — Поэтому им лучше уйти из «Барселоны». Мы ожидаем, что клуб покинет еще больше игроков. Учитывая все операции, проведенные нами, мы считаем, что сможем зарегистрировать всех новичков, а также футболистов, подписавших новые контракты».

В прошедшем сезоне 28-летний француз провел один матч за каталонцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

На счету 31-летнего датчанина два гола и одна передача в четырех матчах за сине-гранатовых в сезоне-2021/22. Соглашение с «блауграной» действует до лета 2024-го.

Источник: https://www.beinsports.com/au/laliga/news/barcelona-desperate-to-offload-umtiti-and-bra/1928828
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