Тен Штеген заявил, что в матче с «Реалом» необходима будет помощь болельщиков

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура ла лиги против «Реала».

«Очень хотелось бы выиграть. Есть шансы еще больше увеличить очковый отрыв, и это давление на них будет помогать нам, я считаю. Болельщики должны будут помочь нам, а для «Реала» это, наоборот, будет неудобство. Вообще, нам сейчас предстоят два домашних матча против «Реала», что очень воодушевляет фанатов», — цитирует тер Штегена пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 19 марта. Начало — в 23.00 мск.