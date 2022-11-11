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11 ноября, 12:58

Тчуамени рассказал, как Мбаппе пытался убедить его перейти в ПСЖ

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как Килиан Мбаппе уговаривал его перейти в ПСЖ.

«Особенно в конце сезона, потому что для него это тоже был момент выбора. У нас получился очень крутой разговор с Килианом. Он хотел знать, что я собираюсь делать. Я также спросил его, что он собирается делать. Во время июньского отбора, на котором было решено, что он останется, они с Преско говорили мне: «Давай, ты тоже должен прийти!» Но мой выбор был сделан давно», — приводит Onze Mondial слова 22-летнего футболиста.

Тчуамени перешел в «Реал» летом 2022 года за 80 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в ла лиге, в которых сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.onzemondial.com/ligue-1/real-madrid-tchouameni-revele-que-mbappe-l-a-pousse-a-venir-au-psg-805474

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Килиан Мбаппе
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Орельен Тчуамени
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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