Тчуамени рассказал, как Мбаппе пытался убедить его перейти в ПСЖ

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как Килиан Мбаппе уговаривал его перейти в ПСЖ.

«Особенно в конце сезона, потому что для него это тоже был момент выбора. У нас получился очень крутой разговор с Килианом. Он хотел знать, что я собираюсь делать. Я также спросил его, что он собирается делать. Во время июньского отбора, на котором было решено, что он останется, они с Преско говорили мне: «Давай, ты тоже должен прийти!» Но мой выбор был сделан давно», — приводит Onze Mondial слова 22-летнего футболиста.

Тчуамени перешел в «Реал» летом 2022 года за 80 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в ла лиге, в которых сделал две результативные передачи.