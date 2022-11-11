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11 ноября, 12:30

«Барселона» не планирует покупать защитника на замену Пике

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Руководство «Барселоны» приняла решение не выходить на январский трансферный рынок для покупки центрального защитника после завершения карьеры Жерара Пике, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в «Барсе» считают, что Маркос Алонсо неплохо справляется на позиции центрального защитника. Главный тренер Хави Эрнандес считает, что футболист будет способен компенсировать уход Пике хотя бы до конца сезона.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен продлить контракт с 31-летним защитником. Действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до конца текущего сезона.

Алонсо перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента из «Челси». В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Жерар Пике
Маркос Алонсо
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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Ведат Муричи

Мальорка

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Борха Иглесиас

Бетис

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П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
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Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
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Бетис

 12 2 2
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Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
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Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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