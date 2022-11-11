«Барселона» не планирует покупать защитника на замену Пике

Руководство «Барселоны» приняла решение не выходить на январский трансферный рынок для покупки центрального защитника после завершения карьеры Жерара Пике, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в «Барсе» считают, что Маркос Алонсо неплохо справляется на позиции центрального защитника. Главный тренер Хави Эрнандес считает, что футболист будет способен компенсировать уход Пике хотя бы до конца сезона.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен продлить контракт с 31-летним защитником. Действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до конца текущего сезона.

Алонсо перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента из «Челси». В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.