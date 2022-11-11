Руководство «Атлетико» не устраивает работа Симеоне

Руководство мадридского «Атлетико» не устраивает работа главного тренера Диего Симеоне, сообщает инсайдер Николо Скира.

В текущем сезоне клуб из Мадрида вылетел из еврокубков и потерял место в топ-4 чемпионата Испании.

Главными претендентами на место Симеоне являются главный тренер сборной Испании Луис Энрике и бывший наставник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

На данный момент «матрасники» занимают 5-е место в чемпионате Испании. Последняя победа мадридского клуба была в матче 11-го тура ла лиги 23 октября над «Бетисом» (2:1).