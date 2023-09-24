Тчуамени о Мбаппе: «Лучшие игроки мира должны играть в «Реале»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени заявил, что хотел бы видеть нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в составе «сливочных».

«Я был бы рад, если бы Мбаппе присоединился ко мне. Лучшие игроки мира должны играть в «Реале». А я считаю Килиана одним из них и поддержу его переход», — цитирует игрока Canal+.

Тчуамени добавил, что однажды и сам мог стать игроком «ПСЖ», когда выступал за «Монако». Но изменил свое решение после предложения «Реала».