Тчуамени о Мбаппе: «Лучшие игроки мира должны играть в «Реале»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени заявил, что хотел бы видеть нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в составе «сливочных».
«Я был бы рад, если бы Мбаппе присоединился ко мне. Лучшие игроки мира должны играть в «Реале». А я считаю Килиана одним из них и поддержу его переход», — цитирует игрока Canal+.
Тчуамени добавил, что однажды и сам мог стать игроком «ПСЖ», когда выступал за «Монако». Но изменил свое решение после предложения «Реала».
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|5
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|0
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|
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|
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|
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|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
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|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
16
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
17
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
18
|Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
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|4
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|22.09
|22:00
|
Алавес – Атлетик
|0 : 2
|23.09
|15:00
|
Жирона – Мальорка
|5 : 3
|23.09
|17:15
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|23.09
|19:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 2
|23.09
|22:00
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 2
|24.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|24.09
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|
Р. Вальекано – Вильярреал
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|24.09
|19:30
|
Бетис – Кадис
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|19:30
|
Лас-Пальмас – Гранада
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|24.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
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ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
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|
|
Серхио Аррибас
Альмерия
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|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
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|
|
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|3
|
|
Савио
Жирона
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|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|4
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
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|1
|1
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