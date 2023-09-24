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Хави — об игре с «Сельтой»: «Мы вырвали победу в матче, который шел совершенно не по плану»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:2).

«Мы вырвали победу в матче, который шел совершенно не по плану. «Сельта» провела хорошую игру, действовала агрессивно. Рафа Бенитес справедливо будет считать, что его команда заслуживала большего. У этой победы приятный привкус, но не настолько, насколько в матчах с «Бетисом» и «Антверпеном». Это не наш путь. Я приветствую такое проявление веры, но это не наш путь. Эти три очка будут крайне полезны, мы поднимаемся на вершину таблицы до игры «Реала», но нам надо прибавлять», — приводит слова Хави Marca.

На 81-й минуте при счете 0:2 форвард «Барсы» Роберт Левандовски отыграл один мяч, а через семь минут он оформил дубль и сравнял счет в матче. На 89-й минуте гол защитника Жоау Канселу принес каталонской команде победу.

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» находится на 17-й строчке (4 очка).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Сельта
0
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 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
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 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
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 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
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 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
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 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
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 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
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 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
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