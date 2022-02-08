Генеральный директор «Барселоны» Ревертер покидает клуб из-за конфликта с Лапортой

Стало известно, по какой причине генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покидает клуб.

По информации El Pa?s, функционер отказался продолжать работать в каталонском клубе из-за конфликта с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Стороны не могли договориться о том, с каким спонсором сотрудничать. Лапорта и Ревертер не сошлись в видении того, как должен развиваться клуб.

«Я без проблем руководил клубом, когда половина совета директоров покинула меня. Сейчас у меня тоже не будет проблем», — сказал Лапорта своему окружению.

Ревертер не покинет сине-гранатовых пока ему не найдут замену.