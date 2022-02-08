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Сегодня, 19:33

Модрич: «Может быть, смогу играть до 40 лет»

Лука Модрич рассказал, как долго планирует играть в футбол
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как долго планирует играть в футбол.

«Не знаю, до какого возраста смогу играть, — приводит слова Модрича Marca. — Может быть, до 40 лет. Посмотрим. Нужно двигаться постепенно, я получаю удовольствие от футбола. Важно, что я хорошо готов физически и психологически. Я выступаю за лучший клуб мира, и работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше«.

По словам полузащитника, говорить о конкретных цифрах очень сложно.

«Сейчас мне почти 37 лет, и я очень хорошо себя чувствую. Я работал, чтобы узнать, в чем я могу стать еще лучше, как мне сохранить форму», — сказал он.

В нынешнем сезоне 36-летний хорват забил два мяча и отдал пять результативных передач в 26 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/02/08/620253cde2704e47188b457f.html
Лука Модрич
Футбол
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 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
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 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
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 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
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 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
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 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
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Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
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 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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