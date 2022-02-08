Модрич: «Может быть, смогу играть до 40 лет»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как долго планирует играть в футбол.

«Не знаю, до какого возраста смогу играть, — приводит слова Модрича Marca. — Может быть, до 40 лет. Посмотрим. Нужно двигаться постепенно, я получаю удовольствие от футбола. Важно, что я хорошо готов физически и психологически. Я выступаю за лучший клуб мира, и работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше«.

По словам полузащитника, говорить о конкретных цифрах очень сложно.

«Сейчас мне почти 37 лет, и я очень хорошо себя чувствую. Я работал, чтобы узнать, в чем я могу стать еще лучше, как мне сохранить форму», — сказал он.

В нынешнем сезоне 36-летний хорват забил два мяча и отдал пять результативных передач в 26 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.