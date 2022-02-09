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«Барселона» продлит контракт с полузащитником Гави до 2027 года

Полузащитник «Барселоны» Гави продлит контракт с каталонским клубом
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» продлит контракт с полузащитником Гави, сообщает Diario Sport 8 февраля.

По информации источника, продление соглашения с 17-летним испанцем является приоритетом для тренерского штаба каталонского клуба.

Главный тренер «Барселоны» Хави считает полузащитника важной частью своего долгосрочного проекта. При этом сам Гави хочет остаться в клубе.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Каталонцы предлагают игроку контракт сроком до 2027 года и отступными в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Гави забил два мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/continuidad-gavi-prioridad-xavi-13205776
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
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 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
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 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
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 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
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Сельта – Осасуна
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19.01 23:30
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20.01 21:00
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16.02 21:00
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31.05 00:00
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