«Барселона» продлит контракт с полузащитником Гави до 2027 года

«Барселона» продлит контракт с полузащитником Гави, сообщает Diario Sport 8 февраля.

По информации источника, продление соглашения с 17-летним испанцем является приоритетом для тренерского штаба каталонского клуба.

Главный тренер «Барселоны» Хави считает полузащитника важной частью своего долгосрочного проекта. При этом сам Гави хочет остаться в клубе.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Каталонцы предлагают игроку контракт сроком до 2027 года и отступными в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Гави забил два мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 40 миллионов евро.