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Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма «Реала» на сезон-2021/22

13:46
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма «Реала» на сезон-2021/2022. Фото Сайт Footyheadlines
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма «Реала» на сезон-2021/2022. Фото Сайт Footyheadlines
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На сайте Footyheadlines появилось изображение домашней формы «Реала» на следующий сезон.

Футболка клуба будет выполнена в белом цвете. На ней будет изображен герб и логотип технического спонсора «Реала» — Adidas. На плечах будут располагаться три синие полосы.

После 27 туров ла лиги «Реал» набрал 57 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. Завтра, 16 марта, мадридцы сыграют с «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.footyheadlines.com/

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