«Реал» согласовал новый контракт с Модричем. Официально об это объявят позже

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в клубе. Стороны договорились о продлении соглашения еще не год, пишет в Twitter 15 марта журналист Фабрицио Романо.

Официально сделка будет оформлена в ближайшее время.

Ранее испанские СМИ сообщали, что 35-летний хорват готов пойти на снижение зарплаты. Клуб уменьшит выплату Луке на 15 процентов.

В нынешнем сезоне на счету Модрича 34 матча во всех турнирах за мадридцев, в которых он забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.