Паредес рассказал, что «ПСЖ» запретил говорить ему о Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что руководство парижского клуба запретило ему говорить о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может перейти в команду.

«Руководство «ПСЖ» попросило меня не говорить о Месси. Мою позицию сочли неуважительной, хотя я так не считаю. Месси сам должен все решить в конце сезона», — цитирует Паредеса Le Journal Du Dimanche.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» являются основными претендентами на Месси.