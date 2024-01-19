«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, «Реал Сосьедад» — с «Сельтой»
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании по футболу сезона-2023/24.
Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом:
«Атлетик» — «Барселона»
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Мальорка» — «Жирона»
«Атлетико» — «Севилья»
Игры в рамках этой стадии пройдут 23-25 января. Победитель определяется в одном матче. Точное расписание всех встреч будет известно позднее.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|20
|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Валенсия
|20
|8
|5
|7
|26-24
|29
|
9
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
10
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|20
|2
|9
|9
|15-30
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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