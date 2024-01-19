«Вильярреал» арендовал вингера Гедеша у «Вулверхэмптона»

Португальский вингер «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш перешел в «Вильярреал» на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Гедеш сегодня прошел медицинский осмотр и будет тренироваться вместе с партнерами по команде. Он будет выступать под 9 номером.

27-летний футболист первую часть сезона провел в «Бенфике», где отдал 2 голевые передачи в 14 матчах.

В составе сборной Португалии Гедеш провел 32 матча и забил 7 голов.