Санчес Флорес: «Большинство игроков «Севильи» в настоящее время находятся не в идеальном состоянии»

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес рассказал, как победы влияют на команду.

«Мы всегда хотим играть с надеждой стать лучше. Каждый раз, когда мы выигрываем матч, это побуждает нас делать все возможное, чтобы закрепить данный результат другими победами. Результат — это то, что меняет ситуацию, настроение и сознание», — приводит Marca слова Флореса.

Также он высказался о текущем состоянии игроков «Севильи».

«Я всегда общаюсь с игроками, и это не для того, чтобы давать какие-то объяснения, а потому что мне интересно, как они себя чувствуют. Большинство игроков «Севильи» в настоящее время находятся не в идеальном состоянии. Они все восстанавливаются», — добавил тренер.

«Севилья» на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 16 очков. 21 января красно-белые сыграют против «Жироны».