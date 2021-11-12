Дани Алвес подпишет контракт с «Барселоной» по схеме «1+1»

Защитник Дани Алвес согласовал условия контракта с «Барселоной». Он подпишет соглашение до конца года с опцией продления еще на сезон, пишет инсайдер Николо Скира.

Каталонский клуб согласовывает последние детали контракта 38-летнего футболиста.

Трансфер одобрил новый главный тренер сине-гранатовых Хави, который хорошо знаком с бразильцем — они долго играли вместе за «Барсу».

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.