Юмтити пытается завоевать доверие Хави
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити хочет завоевать доверие главного тренера команды Хави.
Как сообщает ESPN со ссылкой на источник в команде, 27-летний футболист начинает разминку более чем за полчаса до начала тренировки и тренируется с безумной самоотдачей.
По данным портала, Хави отметил желание футболиста и присутствии остальных игроков «Барселоны» сказал, что рассчитывает на него.
Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен расстаться с защитником в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Юмтити еще ни разу не выходил на поле. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.
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