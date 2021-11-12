Юмтити пытается завоевать доверие Хави

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити хочет завоевать доверие главного тренера команды Хави.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источник в команде, 27-летний футболист начинает разминку более чем за полчаса до начала тренировки и тренируется с безумной самоотдачей.

По данным портала, Хави отметил желание футболиста и присутствии остальных игроков «Барселоны» сказал, что рассчитывает на него.

Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен расстаться с защитником в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Юмтити еще ни разу не выходил на поле. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.