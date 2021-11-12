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Хави оштрафовал Дембеле за опоздание на тренировку

18:56
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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получит штраф за нарушение дисциплины, сообщает в Twitter журналист ESPN Жорди Бланко.

Дембеле прибыл на базу «Барсы» с опозданием в три минуты, в 8.33 утра. Тренировка началась в 10 утра, а по правилам, которые установил главный тренер Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Француз станет первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный новым главным тренером.

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Иван Шитик все материалы автора
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