Убытки «Барселоны» составили почти полмиллиарда евро по итогам финансового года
Убытки футбольной «Барселоны» составили 481 миллион евро по итогам финансового года
16:58
Футбольный клуб «Барселона» на официальном сайте опубликовала финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.
Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, расходы — 1,136 миллиарда. Таком образом, убыток составил 505 миллионов евро, а после уплаты налога — 481 миллион.
Доходы сине-гранатовых упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом.
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