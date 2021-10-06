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Убытки «Барселоны» составили почти полмиллиарда евро по итогам финансового года

Убытки футбольной «Барселоны» составили 481 миллион евро по итогам финансового года
16:58
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Футбольный клуб «Барселона» на официальном сайте опубликовала финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.

Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, расходы — 1,136 миллиарда. Таком образом, убыток составил 505 миллионов евро, а после уплаты налога — 481 миллион.

Доходы сине-гранатовых упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Иван Шитик все материалы автора

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