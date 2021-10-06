Убытки «Барселоны» составили почти полмиллиарда евро по итогам финансового года

Футбольный клуб «Барселона» на официальном сайте опубликовала финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.

Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, расходы — 1,136 миллиарда. Таком образом, убыток составил 505 миллионов евро, а после уплаты налога — 481 миллион.

Доходы сине-гранатовых упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом.