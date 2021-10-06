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Генеральный директор «Барселоны»: «Мы можем потратить 20 миллионов евро на усиление в январе, если понадобится»

Генеральный директор «Барселоны» сообщил, что клуб готов потратить 20 миллионов евро на усиление состава зимой
14:47
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Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Если понадобится, то у нас есть более 20 миллионов евро, которые мы можем потратить в трансферное окно в январе. Переговоры по новым контрактам с Фати и Педри на верном пути», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ревертера.

«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании с 12 очками в 7 матчах. Команда стартовала с двух поражений в групповой стадии Лиги чемпионов.

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Иван Торопцев все материалы автора

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