Генеральный директор «Барселоны»: «Мы можем потратить 20 миллионов евро на усиление в январе, если понадобится»
Генеральный директор «Барселоны» сообщил, что клуб готов потратить 20 миллионов евро на усиление состава зимой
14:47
Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Если понадобится, то у нас есть более 20 миллионов евро, которые мы можем потратить в трансферное окно в январе. Переговоры по новым контрактам с Фати и Педри на верном пути», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ревертера.
Barcelona CEO Ferran Reverter announces: «If necessary, we have more than € 20m to spend in January. Renewals of Ansu Fati and Pedri are also on the right track». ? #FCB #Barcelona @ReshadRahman_— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2021
«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании с 12 очками в 7 матчах. Команда стартовала с двух поражений в групповой стадии Лиги чемпионов.
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