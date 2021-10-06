Генеральный директор «Барселоны»: «Мы можем потратить 20 миллионов евро на усиление в январе, если понадобится»

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Если понадобится, то у нас есть более 20 миллионов евро, которые мы можем потратить в трансферное окно в январе. Переговоры по новым контрактам с Фати и Педри на верном пути», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ревертера.

Barcelona CEO Ferran Reverter announces: «If necessary, we have more than € 20m to spend in January. Renewals of Ansu Fati and Pedri are also on the right track». ? #FCB #Barcelona @ReshadRahman_ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2021

«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании с 12 очками в 7 матчах. Команда стартовала с двух поражений в групповой стадии Лиги чемпионов.