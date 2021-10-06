«Барселона» близка к продлению контрактов с двумя восходящими звездами

«Барселона» близка к заключению новых контрактов с нападающим Ансу Фати и полузащитником Педри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на генерального директора сине-гранатовых Феррана Ревертера.

Действующие соглашения обоих игроков с каталонским клубом рассчитаны до конца текущего сезона.

Напомним, что Педри стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро.

Фати только недавно восстановился после травмы. Испанец не играл в составе каталонской команды с 7 ноября 2020 года.