Стала известна зарплата Дани Алвеса в «Барселоне»
11:25
Защитник «Барселоны» Дани Алвес будет получать в каталонском клубе 155 тысяч евро в год, сообщает Marca.
По информации источника, это минимальная зарплата, которую ла лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.
На низкий оклад защитника повлияло то, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.
12 ноября «Барселона» объявила о подписании контракта с Алвесом. Напомним, что 38-летний футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год и завоевал 23 трофея.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/11/18/61968030e2704e28b28b4585.html
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