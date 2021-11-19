Стала известна зарплата Дани Алвеса в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес будет получать в каталонском клубе 155 тысяч евро в год, сообщает Marca.

По информации источника, это минимальная зарплата, которую ла лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.

На низкий оклад защитника повлияло то, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.

12 ноября «Барселона» объявила о подписании контракта с Алвесом. Напомним, что 38-летний футболист выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год и завоевал 23 трофея.