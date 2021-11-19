«Барса» разорвала контракт с маркетплейсом из-за задержания его владельца за преступления на сексуальной почве
10:27
«Барселона» на своем официальном сайте сообщила о прекращении сотрудничества с NFT-маркетплейсом Ownix.
Каталонский клуб разорвал контракт с компанией на фоне задержания владельца Ownix Моше Хогега.
Бизнесмен, также владеющий израильским футбольным клубом «Бейтар», подозревается в финансовом мошенничестве, правонарушениях, связанных с наркотиками, а также в преступлениях на сексуальной почве.
5 ноября «Барселона» объявила, что планирует совместно с Ownix выпускать невзаимозаменяемые токены (NFT), основанные на фотографиях и видео знаковых моментов из истории клуба.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2357446/contract-with-ownix-cancelled-with-immediate-effect
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