«Барса» разорвала контракт с маркетплейсом из-за задержания его владельца за преступления на сексуальной почве

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила о прекращении сотрудничества с NFT-маркетплейсом Ownix.

Каталонский клуб разорвал контракт с компанией на фоне задержания владельца Ownix Моше Хогега.

Бизнесмен, также владеющий израильским футбольным клубом «Бейтар», подозревается в финансовом мошенничестве, правонарушениях, связанных с наркотиками, а также в преступлениях на сексуальной почве.

5 ноября «Барселона» объявила, что планирует совместно с Ownix выпускать невзаимозаменяемые токены (NFT), основанные на фотографиях и видео знаковых моментов из истории клуба.