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«Барса» разорвала контракт с маркетплейсом из-за задержания его владельца за преступления на сексуальной почве

10:27
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«Барселона» на своем официальном сайте сообщила о прекращении сотрудничества с NFT-маркетплейсом Ownix.

Каталонский клуб разорвал контракт с компанией на фоне задержания владельца Ownix Моше Хогега.

Бизнесмен, также владеющий израильским футбольным клубом «Бейтар», подозревается в финансовом мошенничестве, правонарушениях, связанных с наркотиками, а также в преступлениях на сексуальной почве.

5 ноября «Барселона» объявила, что планирует совместно с Ownix выпускать невзаимозаменяемые токены (NFT), основанные на фотографиях и видео знаковых моментов из истории клуба.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2357446/contract-with-ownix-cancelled-with-immediate-effect

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Карен Саркисян все материалы автора

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