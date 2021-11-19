«Барселона» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии и Лиги конференций Кабралом

«Барселона» интересуется нападающим «Базеля» Артуром Кабралом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба уже получило несколько отчетов об игре нападающего. Потенциальное приобретение одобрено Деку, который работает скаутом в «Барселоне».

Отмечается, что «Барса» может арендовать Кабрала до конца сезона с обязательством выкупа за восемь миллионов евро. Трансфер будет возможен в случае новых продаж каталонцев или снижения зарплат нынешних игроков.

23-летний бразилец с 13 голами в 13 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии. Также он лидирует в списке бомбардиров Лиги конференций, забив 10 мячей в 10 встречах.