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«Барселона» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии и Лиги конференций Кабралом

12:37
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«Барселона» интересуется нападающим «Базеля» Артуром Кабралом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба уже получило несколько отчетов об игре нападающего. Потенциальное приобретение одобрено Деку, который работает скаутом в «Барселоне».

Отмечается, что «Барса» может арендовать Кабрала до конца сезона с обязательством выкупа за восемь миллионов евро. Трансфер будет возможен в случае новых продаж каталонцев или снижения зарплат нынешних игроков.

23-летний бразилец с 13 голами в 13 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии. Также он лидирует в списке бомбардиров Лиги конференций, забив 10 мячей в 10 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211119/1001714733/barca-fija-delantero-arthur-cabral.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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