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Сегодня, 07:35

Спортивный директор «Жироны» объяснил лидерство команды в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал лидерства команды в чемпионате Испании-2023/24.

«Это начало сезона, которое превосходит все наши ожидания. Конечно, мы надеялись на это, потому что у нас очень сильный тренер, четкая идентичность и идея игры, игроки высокого качества, которые работают вместе уже долгое время, но мы не могли ожидать такого старта. Никто не мог представить этого. У нас не самый легкий календарь, но игра за игрой мы приобретаем уверенность, и это видно на поле», — приводит слова Карселя Tuttomercatoweb.

«Жирона» в 13 турах набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. На второй строчке находится «Реал» (32 очка), на третьей — «Барселона» (30).

Следующий матч бело-красные проведут дома 27 ноября против «Атлетик».

Футбол
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 3 : 1
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11 1 4
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